Mediaset frena su Alessandro Cattelan | la trattativa si è arenata o è solo rimandata?

Nonostante il passaggio di Alessandro Cattelan a Mediaset fosse già dato per certo, un'indiscrezione suggerisce che Pier Silvio Berlusconi e il conduttore non abbiano poi tutta questa fretta di chiudere l'accordo La verità si scoprirà solo nel corso della giornata odierna, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset per l'autunno 2025, ma pare che sarà necessario raffreddare l'entusiasmo intorno al passaggio di Alessandro Cattelan alle reti del Biscione. A riportare la novità è Fanpage, secondo cui, in base a quanto appreso da una fonte vicina alla Direzione Intrattenimento Mediaset, il nome del conduttore non comparirà nei prossimi palinsesti.