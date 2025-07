Roma ladri nella villa dello stilista Valentino Garavani

Il vigilante li ha raggiunti e ha sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, mettendo in fuga i malviventi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, ladri nella villa dello stilista Valentino Garavani

In questa notizia si parla di: roma - ladri - villa - stilista

Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga - Momenti di tensione e adrenalina hanno travolto la villa romana di Valentino Garavani, quando due ladri hanno tentato di entrare per sottrarre preziosi e gioielli.

Tentano il furto nella villa dello stilista Valentino, il vigilante spara e mette in fuga i ladri https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/08/news/tentato_furto_valentino_garavani_appia_antica-424717616/?rss&ref=twhl… Vai su X

La nuova maglia dell'AS Roma per la stagione 2025/2026 Vai su Facebook

Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga; Roma, ladri tentano assalto nella villa dello stilista Valentino: uno sparo li mette in fuga; Valentino Garavani, due ladri nella villa dello stilista a Roma: vigilante spara e li mette in fuga.

Valentino, tentato furto ai danni dello stilista. L'irruzione in villa e la caccia ai ladri: pochi secondi e tanto spavento - Un grande e comprensibile paura per l'imperatore della moda, che era in casa al momento del colpo ... vanityfair.it scrive

Roma, ladri nella villa di Valentino: la guardia spara e i malviventi scappano - Domenica scorsa, due ladri con il volto coperto hanno tentato di introdursi ... Da iltempo.it