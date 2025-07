LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | lunga discesa in corso plotone che resta compatto

Segui in diretta il Giro d'Italia Femminile 2025, un emozionante tuffo tra discese mozzafiato e attimi di pura adrenalina. La corsa si mantiene compatta mentre le protagoniste affrontano il tratto di oggi con determinazione e strategia. Restate aggiornati per non perdere neanche un secondo di questa sfida appassionante, perché ogni istante può essere decisivo nel decidere la vittoria finale. Non mancate: l'emozione continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Plotone che sta attraversando il lungo tratto in discesa. Ci troviamo ora a Mezzana, piccolo comune in provincia di Trento. 12.41 VelocitĂ media di gara che si aggira intorno ai 34,1 kmh. 12.39 Usoa Ostolaza sale in vetta alla classifica scalatori. 12.38 90 km al termine della frazione odierna. 12.36 La basca viene rintuzzata dal plotone. Evidentemente il suo scopo era quello della conquista del massimo punteggio sul GPM in ottica classifica scalatori. 12.34 Ustolaza è andata a prendersi anche i 20 punti del GPM del Passo del Tonale. 1 OSTOLAZA Usoa 20 punti 2 GIGANTE Sarah 12 punti 3 MUSICA Évita 7 punti 4 VAN ANROOIJ Shirin 4 punti 5 CIABOCCO Eleonora 2 punti 6 MOOLMAN Ashleigh 1 punti 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lunga discesa in corso, plotone che resta compatto

