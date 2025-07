Bruxelles chiederà al governo di ritirare le imposizioni del Golden Power a Unicredit per Bpm

Bruxelles si spinge oltre, chiedendo al governo italiano di ritirare le imposizioni del Golden Power su Unicredit e Banco Bpm, aprendo un nuovo, acceso fronte nello scontro tra istituzioni europee e Roma. La partita si fa sempre più complessa, con l’UE pronta a difendere gli interessi bancari europei contro le restrizioni italiane. Una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore finanziario nazionale e non solo.

Bruxelles irrompe sulla scena del risiko bancario e apre lo scontro con Roma per il caso Unicredit. Secondo quanto riferisce l’agenzia Bloomberg con una notizia in esclusiva, la Commissione sarebbe pronta ad attaccare il governo italiano pe r le imposizioni fatte alla banca milanese in cambio del via libera all’acquisizione del Banco Bpm ai sensi del Golden Power. Secondo l’agenzia di stampa americana, che cita fonti vicine al dossier, le autorità di regolamentazione comunitarie emetteranno presto delle conclusioni formali nei confronti dell’esecutivo Meloni, che pure ha difeso il provvedimento emanato a cavallo di Pasqua in tutti i modi e sul quale è atteso per mercoledì 9 il verdetto del Tar del Lazio in seguito a un’istanza di Unicredit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it