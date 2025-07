Sarri lancia la provocazione | perchè c’entra il Napoli

Sarri ritorna sulla scena calcistica con una sfida audace e una provocazione che non passa inosservata: entrare nel cuore del Napoli. Dopo una pausa di riflessione, l’allenatore toscano è pronto a mettere in gioco tutta la sua esperienza, puntando a portare la Lazio nuovamente in auge. Con entusiasmo e determinazione, mira a scrivere un nuovo capitolo per i biancocelesti, superando le difficoltà e rialzandosi nel calcio che conta.

Il tecnico è tornato ed è pronto a rimettersi in gioco proprio con la Lazio, l'ultima squadra che aveva allenato portandola al secondo posto nel 2022-2023 e dal quale si era poi dimesso. Dopo una stagione lontano dai riflettori, l'ex tecnico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio torna in panchina con entusiasmo e convinzione. Prerogative che serviranno molto all'allenatore toscano per riportare la sua Lazio in Europa dopo il blocco del mercato estivo che frena l'entusiasmo dei tifosi. Mister Sarri, quindi, dovrĂ puntare molto sulla voglia di rivalsa sua e della squadra capitolina per centrare l'obiettivo, che non può sfuggire anche in questa stagione dopo la deludente annata.

