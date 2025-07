Boom turismo scolastico all' Abbadia di Fiastra 80% presenze in più

Tolentino, 8 luglio 2025 - Boom di turismo scolastico alla riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra, con l'80 per cento di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2024. A guidare questo risultato è il lavoro di Meridiana snc, che ha accompagnato 6.900 studenti e partecipanti dei centri estivi attraverso visite guidate e laboratori didattico-esperienziali. "Grazie alla sinergia con la Fondazione Giustiniani Bandini, ente proprietario dell'area, la riserva si conferma un luogo accogliente e ben organizzato, dove si coniugano svago, apprendimento e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sociale – spiega Meridiana, che si occupa, con guide ambientali e turistiche, di accoglienza e dell'ufficio informazione all'Abbadia -.

