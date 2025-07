Inter oltre 80 milioni per Barella | c’è il gran rifiuto

L’Inter si prepara a fare un passo importante sul mercato, offrendo oltre 80 milioni per Barella, un vero e proprio colpo da novanta che sta facendo discutere. La strategia nerazzurra si intreccia con le tensioni interne, tra il rifiuto di Cassano e le trattative in corso. L’obiettivo è rinforzare la rosa di Chivu, ma il futuro di Calhanoglu resta incerto. La campagna acquisti dell’Inter è tutta da scrivere: scopri cosa ci riserva il mercato.

Offerta stellare per il centrocampista della Nazionale: la risposta dell’ex Cagliari e della dirigenza di Viale della Liberazione L’ Inter è alle prese con la grana Calhanoglu e intanto deve fronteggiare l’assalto per altri alfieri della rosa di Cristian Chivu. Nicolo Barella (LaPresse) – Calciomercato.it Il club nerazzurro ha terminato la stagione senza titoli e conta di definire presto il futuro del regista turco, corteggiato e attratto dalle sirene del Galatasaray per un eventuale ritorno in patria. La partita è apertissima, con Calhanoglu che spinge per il trasferimento nelle fila dei giallorossi di Istanbul, che al momento però devono ancora formulare un’offerta ufficiale all’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, oltre 80 milioni per Barella: c’è il gran rifiuto

In questa notizia si parla di: inter - oltre - milioni - barella

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito - Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter.

Rottura con l'Inter e scambio con Osimhen Scambio alla pari, entrambi hanno una valutazione da oltre 70 milioni di euro Inter e Napoli si scambiano due dei calciatori più forti al Mondo ? https://bit.ly/3GcFDxU Vai su Facebook

Barella via per quasi 90 milioni, spunta il nome del nuovo club; L’Al-Hilal tenta Barella: 18 milioni sul piatto. Ma Nicolò ha in testa solo l'Inter; GdS – Barella, l’Al-Hilal offre 35 mln all’anno! Ecco la sua volontà e quella dell’Inter.

Inter, oltre 80 milioni per Barella: c’è il gran rifiuto - Nuovo rilancio per Nicolò Barella e offerta stellare per il centrocampista nerazzurro: la risposta dell'Inter e del giocatore ... Lo riporta calciomercato.it

Mercato Inter, arriva la prima bocciatura: il vero motivo è Barella - Colpo di scena in casa Inter e presto possono cambiare tante cose sul mercato. Da spaziointer.it