unicredit ue sarebbe pronta a bocciare governo su golden power

L’ Unione Europea sarebbe sul punto di redarguire il governo italiano per le condizioni che ha imposto a Unicredit per completare l’eventuale acquisizione di Banco Bpm. È quanto scrive Bloomberg, per la quale l’Ue ordinerà a Roma di ritirare le condizioni (cioè anche l’uso del golden power), dicendo che non era sua prerogativa imporle. Unicredit aveva fatto ricorso al Tar sul golden power. Unicredit il 23 maggio ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone il golden power sull’ Ops su Banco Bpm. “Per sciogliere le riserve esistenti sulla legittimità del ‘golden power’ così come applicato in questo caso ai sensi del diritto italiano e dell’Ue, UniCredit presenterà a breve un ricorso al Tar del Lazio e supporterà l’Ue nel suo esame della situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it