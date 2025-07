Bugie pericolose 2024 come finisce | spiegazione del finale

Preparati a scoprire il sorprendente finale di "Bugie Pericolose" 2024, il thriller diretto da Ben Meyerson che ti terrà con il fiato sospeso. La trama avvolge Carnie, una madre in corsa contro il tempo e le bugie, alla ricerca di un equilibrio tra famiglia e carriera. Ma cosa si cela dietro le sue scelte? Ecco tutto quello che devi sapere sulla conclusione di questa tumultuosa storia.

Bugie Pericolose è un film del 2024 diretto Ben Meyerson, che va in onda su TV8 l’8 luglio 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia di Carnie, la quale decide di assumere Matt, il figlio del vicino, per prendersi cura di sua figlia di due anni, in quanto vuole tornare a lavorare. Suo marito Nick non è, però, d’accordo. Bugie Pericolose su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Low Tide (2019) come finisce: spiegazione del finale. La trama del film Bugie pericolose inizia con Carnie che segue suo marito Nick in ufficio, credendo che abbia un’amante, la sua collega Paula. Scopre che la realtà non è questa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Bugie pericolose (2024) come finisce: spiegazione del finale

