Sciopero dei treni in Lombardia | decine di convogli cancellati e ritardi fino a 120 minuti

Pendolari in Lombardia, preparatevi a una giornata di caos: lo sciopero nazionale dei treni ha causato decine di cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Milano e dintorni si sono svegliati sotto un cielo di incertezza, con il trasporto ferroviario duramente colpito e i viaggiamento complicati. Una situazione che mette in evidenza l’urgenza di soluzioni strutturali per garantire un servizio più affidabile e meno imprevedibile. Resta con noi per gli aggiornamenti e come affrontare al meglio questa crisi.

Milano – Giornata nera per i pendolari della Lombardia. Come atteso, il trasporto ferroviario è stato duramente colpito dallo sciopero nazionale che ha interessato i treni di Trenord e Trenitalia dal 7 all'8 luglio 2025. Sul tabellone di Milano Centrale, in tarda mattinata, si contavano quasi una ventina di corse soppresse e diversi convogli con ritardi compresi tra 25 e 120 minuti. Anche sul passante ferroviario milanese c’erano diversi treni cancellati, ma l’adesione da parte del personale Trenord sembra essere stata inferiore a quella del personale Trenitalia. Lo sciopero, proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, è iniziato alle ore 21:00 di lunedì 7 luglio e si è concluso alle ore 18:00 di martedì 8 luglio, provocando una giornata di caos per migliaia di pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero dei treni in Lombardia: decine di convogli cancellati e ritardi fino a 120 minuti

In questa notizia si parla di: treni - sciopero - lombardia - convogli

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

In viaggio verso Bergamo, per la manifestazione unitaria regionale di Fiom-Fim-Uilm, nella giornata di sciopero nazionale per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Vai su Facebook

Sciopero dei treni in Lombardia: decine di convogli cancellati e ritardi fino a 120 minuti; Trenitalia conferma: treni a rischio per lo sciopero generale. Orari e lista dei convogli garantiti; Sciopero dei treni, in Lombardia fermi due convogli su tre.

Sciopero dei treni in Lombardia: decine di convogli cancellati e ritardi fino a 120 minuti - Disagi per i pendolari lombardi a causa dello sciopero Trenord e Trenitalia dal 7 all'8 luglio. Secondo ilgiorno.it

Sciopero dei treni in corso, disagi fino alle 18. A Termini 30 i convogli cancellati - Dalle 21:00 di ieri è scattato infatti lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base fino alle 18:00 di oggi . Segnala ansa.it