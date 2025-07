Sfollati senza aiuti zero risposte

L'emergenza degli sfollati senza aiuti si fa sempre più acuta, e la mancanza di comunicazione efficacie aggrava la situazione. Emanuele Fammilume, residente a Tolentino, solleva una questione fondamentale: non possiamo permetterci di perdere cittadini nel labirinto burocratico, specialmente quando le tempistiche cambiano senza adeguata informazione. La tutela di chi ha bisogno deve essere prioritaria, affinché nessuno resti indietro.

"Siamo tra quelli che lo scorso anno non hanno presentato la domanda per il contributo di autonoma sistemazione nel termine stabilito. Ogni anno dal sisma del 2016, il periodo per il rinnovo era intorno a novembre; nel 2024 è stato anticipato a marzo. Non si può dare per scontato che tutti vengano a conoscenza dei cambiamenti, soprattutto se non adeguatamente comunicati". Il tolentinate Emanuele Fammilume solleva la questione a tutela non solo della propria situazione, con una famiglia sulle spalle e un mutuo da pagare, "ma anche di tutti gli altri che hanno avuto lo stesso problema, circa un centinaio di persone, e non sono stati ascoltati dall'amministrazione comunale".

Bagnatica, s’indaga per incendio colposo. Sfollati, già raccolti 20mila euro: “Il futuro un’incognita, chi può aiuti” - A Bagnatica, l’incendio che ha devastato una palazzina ha lasciato segni profondi nella comunità. La Procura ha avviato un'inchiesta per incendio colposo, mentre la solidarietà si fa sentire: già raccolti 20mila euro per aiutare gli sfollati.

Genocidio. Decine di morti a Gaza dopo raid su sfollati e civili Denuncia dell’ONU: l’85% della popolazione della Striscia non accede agli aiuti @oss_romano Vai su X

Redazione, Pagine Esteri, 3 luglio 2025 I mercenari assunti dalla UG Solution, impiegati per proteggere i punti di distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, stanno utilizzando non solo granate stordenti e spray al peperoncino contro civili palestinesi disperati i Vai su Facebook

Aiuti paracadutati su Gaza, migliaia di sfollati si radunano sulla spiaggia - RaiNews - Migliaia di sfollati nella Striscia di Gaza si radunano sulla spiaggia per raccogliere gli aiuti umanitari paracadutati lungo la costa. rainews.it scrive

Profughi, sfollati e rifugiati, la sfida quotidiana per la sopravvivenza in Libano e Iraq e con 12 gradi sotto zero in Siria e Afghanistan - la Repubblica - ... Lo riporta repubblica.it