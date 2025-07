Se vengono chiama questo numero Garlasco l’intercettazione del super testimone al telefono

Se ti trovi a Garlasco o hai informazioni preziose, non esitare: chiama questo numero. L'intercettazione del super testimone al telefono potrebbe fare luce su dettagli ancora oscuri, contribuendo a portare giustizia in un caso che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a sconvolgere e appassionare l’Italia intera. La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

La vicenda di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a trascinarsi come un doloroso e inestricabile labirinto giudiziario e mediatico, alimentato da nuovi elementi, testimonianze ritrattate, dubbi, indagini riaperte e protagonisti che riemergono dalle ombre del passato. Nonostante una condanna definitiva sia già stata pronunciata – quella di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima – il caso resta irrisolto nella coscienza collettiva, complice un intreccio di prove contestate, nuove ipotesi investigative e figure chiave che, a distanza di anni, tornano sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - vengono - chiama - numero

Delitto di Garlasco, nella nuova inchiesta diversi gli indizi e i reperti che vengono rivalutati - Nel caso del delitto di Garlasco, la nuova indagine avviata dalla procura di Pavia ha riacceso l'attenzione su indizi e reperti.

“Cosa le hanno fatto. Il corpo di Chiara...”. Garlasco, l'orrore dall'autopsia: cose terribili che vengono capite solo ora. E rischia di cambiare tutto davvero Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, spuntano chiamate mancanti e anonime: al vaglio i tabulati anche di Chiara; Garlasco, le quattro chiamate anonime sul cellulare di Chiara Poggi e la pista fasulla del doppio telefonino; Garlasco, quattro chiamate anonime al Nokia di Chiara.

Garlasco, l’impronta “numero 10” e tutte le altre analizzate nella nuova perizia: la tecnologia che aiuta i Pm (e che non esisteva 18 anni fa) - MSN - Si tratta del “contatto papillare numero 10“, cioè una traccia evidenziata già dall’agosto del 2007 dal Ris di Parma all’interno della villetta dove venne uccisa Chiara Poggi ... msn.com scrive

Garlasco, l’impronta “numero 10” e tutte le altre analizzate nella nuova perizia: la tecnologia che aiuta i Pm (e che non esisteva 18 anni fa) - Il Messaggero - Garlasco, l’impronta “numero 10” e tutte le altre analizzate nella nuova perizia: la tecnologia che aiuta i Pm (e che non esisteva 18 anni fa) venerdì 23 maggio 2025, 11:04 - Come scrive ilmessaggero.it