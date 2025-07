Osimhen verso il Galatasaray il Napoli apre sulle modalità di pagamento

Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray si avvicina, e il Napoli apre le porte alle modalità di pagamento, alimentando l’interesse e la suspense tra tifosi e addetti ai lavori. Le trattative si fanno sempre più serrate mentre si delineano i dettagli di questa possibile operazione. Resta da scoprire quale sarà l’accordo finale e come evolverà questa importante svolta nel mercato estivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Victor . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen verso il Galatasaray, il Napoli apre sulle modalità di pagamento

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - napoli - apre

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

La Juventus non ha avuto contatti recenti per Ronald Araujo. L’ultima offerta del Napoli al Bologna per Sam Beukema è 30m€ + 2m€. Presto nuovi contatti per Osimhen al Galatasaray. Gli aggiornamenti sul canale youtube: Vai su X

Il Galatasaray ha l’accordo totale con Osimhen per un contratto triennale ma bisognerà convincere il Napoli: l’attaccante partirà solo se qualcuno pagherà interamente la clausola. Vai su Facebook

Offerta da 60 milioni per Osimhen, il Napoli dice no; Napoli, rifiutati 60 milioni dal Galatasaray per Osimhen; Osimhen vuole restare al Galatasaray: il Napoli fissa il prezzo e spuntano gli sponsor per sostenere l'operazione.

Osimhen verso il Galatasaray, il Napoli apre sulle modalità di pagamento - Osimhen verso il Galatasaray, il Napoli apre sulle modalità di pagamento Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, il ... Segnala forzazzurri.net

Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira) - Osimhen vuole tornare al Gatalasaray, dove ha giocato lo scorso anno in prestito. ilnapolista.it scrive