Sebastiano Esposito Inter c’è distanza con la Fiorentina | i nerazzurri chiedono il doppio cosa può succedere

Il futuro di Sebastiano Esposito all'Inter è ora al centro di un acceso dibattito di mercato. Nonostante le recenti apparizioni con la squadra nerazzurra, i nerazzurri sembrano decisi a cederlo, chiedendo il doppio rispetto alle offerte attuali. La distanza tra domanda e offerta si fa sentire, alimentando polemiche e supposizioni sul suo trasferimento. Ma cosa potrebbe succedere davvero? Tutti gli scenari sono ancora aperti.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. La decisione dell’ Inter di separarsi da Sebastiano Esposito non è cambiata, nonostante le sue apparizioni al Mondiale per Club con la squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane attaccante italiano, che ha trascorso una stagione in prestito, è destinato a lasciare Milano, ma la sua cessione dovrà garantire un incasso di almeno una decina di milioni di euro per soddisfare le esigenze finanziarie del club. La Fiorentina offre meno della richiesta dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com