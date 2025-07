Orio al Serio muore uomo risucchiato da motore aereo | voli sospesi

Un drammatico incidente scuote l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove un uomo non coinvolto nei voli è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo, perdendo la vita. La tragedia ha causato la cancellazione di almeno 12 voli e ritardi diffusi, sospendendo temporaneamente le attività dello scalo. Il traffico aereo sta ora lentamente riprendendo, ma il ricordo di questa terribile vicenda rimarrà vivo.

Un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ed è morto. Lo rende noto Sacbo, società che gestisce lo scalo. Secondo quanto si apprende, l’uomo non è un passeggero e non è un dipendente dell’aeroporto. A causa del tragico incidente, diversi voli sono stati cancellati: al momento se ne contano almeno 12. Altri sono in ritardo. Secondo le informazioni fornite, il traffico aereo nello scalo è ripartito ma ci sono comunque altri voli cancellati (ad esempio un volo delle 13). L’elenco dei voli cancellati a Orio al Serio. FR 4042 PORTO 07072025 21:05 08072025 13:00 Cancellato E5 545 CAIRO 07072025 22:00 08072025 16:00 In ritardo FR 3219 MANCHESTER 08072025 10:00 08072025 12:27 Imbarco chiuso FR 1176 MENORCA 08072025 10:35 08072025 11:23 Imbarco ultima chiamata FR 3396 CROTONE 08072025 10:45 08072025 11:25 Cancellato FR 3408 KATOWICE 08072025 10:50 08072025 10:50 Cancellato FR 3530 PRAGUE 08072025 11:00 08072025 11:50 Cancellato FR 4845 DUBLIN 08072025 11:10 08072025 12:16 Decollato FR 5148 ZADAR 08072025 11:10 08072025 13:00 Cancellato FR 8355 TIRANA 08072025 11:20 08072025 11:20 Cancellato FR 7976 KOS 08072025 11:25 08072025 11:25 Cancellato FR 7324 MALTA 08072025 11:35 08072025 11:35 Cancellato FR 4714 RIGA 08072025 11:50 08072025 13:15 In ritardo FR 2261 CATANIA 08072025 11:50 08072025 12:30 In ritardo FR 5108 LOURDES 08072025 11:50 08072025 11:50 FR 2285 NAPOLI 08072025 12:00 08072025 12:00 Cancellato FR 4638 PORTO 08072025 12:35 08072025 12:35 Cancellato VF 062 ISTANBUL S. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orio al Serio, muore uomo risucchiato da motore aereo: voli sospesi

In questa notizia si parla di: aereo - uomo - voli - orio

L’uomo sopravvissuto al disastro aereo in India viaggiava col fratello: “Non lo trovo, cercatelo” - Vishwash e Ajaykhumar Ramesh, due fratelli coinvolti nel tragico incidente aereo ad Ahmedabad, incrociano le sorti di un dramma inaspettato.

L’aumento del traffico aereo nello scalo beegamasco di Orio al Serio sta causando notevoli disagi a cittadini e cittadine della Franciacorta, soprattutto in termini di inquinamento ambientale e qualità della vita. Le comunità coinvolte non ci stanno e promettono Vai su Facebook

Uomo risucchiato dal motore di un aereo, voli sospesi a Orio; Orio al Serio, uomo muore risucchiato dal motore di un aereo: voli sospesi; Orio al Serio: muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza, voli sospesi.

Uomo risucchiato da motore aereo, voli sospesi a Orio - Voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine». Da gazzettadiparma.it

Uomo risucchiato dal motore di un aereo, voli sospesi a Orio - Voli sospesi all'aeroporto di Orio al Serio "a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine". Riporta ansa.it