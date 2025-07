Femminicidio Ilaria Sula i messaggi di Samson secondo i pm provano la premeditazione | O torna con me o la uccido

Il caso di Ilaria Sula scuote l’Italia, rivelando dettagli agghiaccianti sul dramma che ha sconvolto Roma. Secondo i pm, i messaggi di Samson, contenuti nel suo cellulare, dimostrano la premeditazione e la volontà di celare un omicidio programmato: "O torna con me o la uccido". Un quadro inquietante che svela la crudeltà e la determinazione dietro al femminicidio, lasciando aperti molti interrogativi sulla vicenda.

“O torna con me o la uccido”. È uno dei messaggi trovati dagli inquirenti nel cellulare di Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto lo scorso marzo a Roma. La studentessa 22enne era stata colpita con tre coltellate alla gola nell’appartamento del ragazzo a via Homs, nel quartiere Africano della Capitale, e il corpo, nascosto in una valigia, era stato abbandonato in un dirupo in un’ area boschiva del Comune di Poli, ad alcuni chilometri da Roma. Secondo gli inquirenti, dall’analisi dei messaggi scambiati tra Samson e i suoi amici, può emergere il progetto criminoso del reo confesso e l’intenzione di compiere il femminicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it