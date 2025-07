Sinner-Cobolli-Sonego | ascolti tv su Sky la seconda miglior giornata di sempre a Wimbledon

Una giornata storica per il tennis italiano: Sinner e Sonego hanno catturato l’attenzione di oltre 2,5 milioni di spettatori su Sky, segnando la seconda miglior giornata di sempre a Wimbledon. Con tre italiani agli ottavi, il pubblico ha vissuto emozioni intense e grandi speranze. Questa affermazione di forza dimostra che il nostro tennis sta vivendo un momento d’oro, in cui i protagonisti nazionali conquistano il cuore degli appassionati. Un trionfo che ci rende tutti orgogliosi, e che promette altri successi.

Ieri si è registrata un'audience complessiva di oltre 2,5 milioni di spettatori unici, grazie alla presenza di tre italiani agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Cobolli-Sonego: ascolti tv, su Sky la seconda miglior giornata di sempre a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - cobolli - sonego - ascolti

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Se non sbaglio, è stata una finale con un punto in più dalla parte di Sinner. Se fosse finita al quarto, oggi si direbbe che non c'è storia fra i due e che è troppo più forte Jannik e il mio punto di vista è che ha perso la finale del Rolland Garros perché è stato frettol Vai su Facebook

Sinner (povero Dimitrov), Cobolli, Sonego: ascolto cresce a Wimbledon; Sinner-Cobolli-Sonego: ascolti tv, su Sky la seconda miglior giornata di sempre a Wimbledon; Ok ma chi caz*o è Jacopo Vasamì, il baby fenomeno azzurro che debutta da protagonista a Wimbledon Junior? “Voglio arrivare il più lontano possibile” e sul rapporto con Cobolli, Vavassori, Sonego e Musetti….

Sinner (povero Dimitrov), Cobolli, Sonego: ascolto cresce a Wimbledon - Chi ha visto il match di ieri sera su Sky tra Jannik e Grigor Dimitrov – col tennista svizzero in tribuna, e terminato quando il bulgaro si è ritirato (in vantaggio però due set ... Si legge su msn.com

Sinner, che fortuna. Capolavoro Cobolli. Sonego a testa alta - Il romano batte Cilic in 4 set È stata una valle di lacrime a Wimbledon, e quelle di Grigor Dimitrov sono quelle che fanno più male. Secondo msn.com