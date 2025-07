Carabinieri arrestano banda di trafficanti ‘torturavano pusher’

Un'operazione senza precedenti dei Carabinieri del Ros ha portato all'arresto di 28 soggetti tra Roma, Reggio Calabria e altre città italiane, smantellando una pericolosa banda di trafficanti e torturatori legati alla 'ndrangheta. Questa vasta rete criminale, coinvolgente italiani e albanesi, operava sotto il velo dell'illegalità, portando terrore e violenza sul territorio nazionale. Scopriamo i dettagli di questa importante azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ventotto persone sono state arrestate tra Roma, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, L’Aquila, Latina e Pistoia dai carabinieri del Ros su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma per aver preso parte a una associazione criminale di marca ‘ndranghetista con base nella Capitale ma attiva su tutto il territorio nazionale. Secondo le accuse, che coinvolgono persone di nazionalità italiana e albanese, gli indagati avrebbero trafficato oltre 1 tonnellata di cocaina e 1.497 chili di hashish. Sarebbe emerso anche un episodio di tortura aggravata dal metodo mafioso, contestato a 4 indagati italiani, gravemente indiziati di avere privato della libertà personale uno spacciatore, cagionandogli sofferenze fisiche e un trauma psichico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri arrestano banda di trafficanti, ‘torturavano pusher’

