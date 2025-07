Netanyahu alla Casa Bianca candida Trump al Nobel per la pace

In un gesto sorprendente e audace, Netanyahu ha annunciato la propria candidatura di Trump al Nobel per la Pace, lodando i suoi recenti sforzi diplomatici. Questa mossa mette in luce un’alleanza strategica e un riconoscimento internazionale delle azioni di Trump, mentre il mondo osserva con attenzione. Ma cosa significa questa candidatura nel contesto geopolitico attuale? Scopriamolo insieme.

“Trump sta forgiando la pace proprio mentre parliamo, in un Paese e in una regione dopo l’altra. Quindi voglio presentarle la lettera che ho inviato al comitato per il Premio Nobel: la candido per il premio per la pace, cosa piĂą che meritata”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu alla Casa Bianca candida Trump al Nobel per la pace

pace - trump - nobel - netanyahu

