Mondiali Under 19 femminili di volley Italia-Giappone 3-1 | Azzurre al comando della Pool D

L’Italia Under 19 femminile di volley continua a conquistare i cuori e la classifica dei Mondiali in Serbia. Con una prestazione impeccabile, le azzurre guidate da coach Roberta Maioli hanno ottenuto la quinta vittoria su cinque gare, battendo il Giappone 3-1 e mantenendo il comando della Pool D. Un risultato che conferma il grande talento e la determinazione delle nostre giovani campionesse. La strada verso il titolo è ancora lunga, ma questa squadra dimostra di poter sognare in grande.

Quinta vittoria in altrettante gare per la Nazionale italiana Under 19 femminile di volley ai Mondiali di categoria. Arriva la quinta vittoria in altrettanti match per la nazionale Under 19 femminile ai Campionati del Mondo di categoria, manifestazione, come noto, in corso di svolgimento a Vrnja?ka Banja, in Serbia (Pool D). Ieri sera le atlete di coach Roberta Maioli hanno infatti superato 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21) il Giappone, successo che ha permesso dunque alle azzurrine di ottenere la quinta vittoria consecutiva e di chiudere così la fase a gironi al comando della Pool D. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

