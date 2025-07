Violento scontro sull’A4 | Autostrada bloccata e 2 feriti

Un violento scontro sull'autostrada A4 ha paralizzato il traffico e lasciato due persone ferite, creando un caos totale sulla direttrice per il Lago di Garda. Un fragoroso boato e una scena di devastazione hanno funestato la mattina di martedì, coinvolgendo automobili e mezzi pesanti. La situazione rimane critica, con un autista intrappolato tra le lamiere. Aggiornamenti e dettagli sulle operazioni di soccorso continuano a emergere.

Caos sulla Direttrice per il Lago di Garda. Un fragoroso boato e una scena di devastazione lungo l'asfalto: così si è presentata l' autostrada A4 martedì mattina, poco dopo le 10, all'altezza della frazione Zocco di Erbusco, in direzione Lago di Garda. Un maxi incidente ha coinvolto due automobili e due mezzi pesanti, causando il blocco totale della circolazione. Camion Fuori Strada: Autista Intrappolato. Uno dei camion è uscito di carreggiata con estrema violenza, sfondando le barriere antirumore. L'impatto è stato talmente forte che l'autista è rimasto incastrato all'interno della cabina.

In questa notizia si parla di: autostrada - violento - scontro - bloccata

