Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 12 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sulla viabilità. Oggi, 8 luglio 2025 alle ore 12:25, registriamo due incidenti sul raccordo anulare di Roma che stanno causando disagi: uno tra Nomentana e Tiburtina in carreggiata interna, e un altro in esterna tra Laurentina e Appia. La situazione rimane in evoluzione: continuate a seguirci per gli ultimi aggiornamenti e consigli sulla mobilità.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare Dove Al momento sono due incidenti a creare disagi alla viabilità il primo in carreggiata interna causa code tra nomentane Tiburtina per l'altro sinistro si rallenta in esterna Laurentina e Appia mentre stato rimosso il precedente incidente in interna con circolazione ora scorrevole tra via del Mare Roma Fiumicino ci spostiamo in Autosole dove ha un incidente la causa delle Code in direzione Firenze tra il bivio per la diramazione Roma sud e lo svincolo per La 24 Roma Teramo via uno sguardo le consolari in via Salaria rallentamenti causa lavori Car Monterotondo Scalo e Settebagni in direzione Roma metti su via Tiburtina si rallenta per traffico intenso tra Tivoli Terme Tivoli nei due sensi di marcia è sempre per traffico segnaliamo anche sulla via Nettunense in prossimità di Cecchina nelle due Infine per il trasporto ferroviario è in corso lo sciopero del gruppo FS Trenitalia possibili disagi a causa della agitazione sindacale fino alle ore 18 da Marco Morgante assali mobilità e tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio