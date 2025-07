Sciopero dei treni cancellazioni e ritardi fino a due ore | caos a Roma e Milano

Una giornata di caos e disagi per pendolari e viaggiatori, con treni cancellati e ritardi fino a due ore, a causa dello sciopero dei treni proclamato da gruppi FS. Roma e Milano sono state le città più colpite, mettendo a dura prova la pazienza di chi contava su un viaggio sereno. La situazione si aggrava con molte connessioni interrotte, lasciando in sospeso migliaia di spostamenti e cambiando i piani di molti.

Che sarebbe stata una giornata molto difficile per i pendolari dei treni lo si sapeva dai giorni scorsi con la proclamazione dello sciopero del grupp Fs iniziata alle 21 di lunedì 7 luglio e fino alle ore 18 di marted' 8 luglio: sin da questa mattina sono numerosi i disagi a causa di ritardi e cancellazioni dei convogli di cui soltanto 23 a Roma Termini. Si tratta delle frecce di Trenitalia e uno di Italo. Altre sette cancellazioni in partenza, sono dunque 30 i treni cancellati. Caos a Roma e Milano. È logico che a questa situazione si sommano i ritardi con accumuli fino a due ore. Tra le cancellazioni odierne si registrano i treni Alta Velocità che da Roma avevano come destinazione finale Venezia S.