Osimhen Vlahovic e gli altri | il calcio ostaggio di contratti e agenti

Il calcio odierno è dominato da contratti milionari e agenti astuti, che spesso trasformano i club in ostaggi delle trattative. Osimhen, Vlahovic e altri protagonisti si muovono tra cifre da capogiro e strategie di mercato intricate, dove poche decisioni sono prive di ripercussioni. Ma quanto pesa questa spirale contrattuale sulla passione dei tifosi e sulla salute del gioco? È tempo di riflettere su un sistema che rischia di svalutare il vero valore sportivo.

Nessuno ha puntato una pistola alla tempia di Maurizio Arrivabene quando nel gennaio 2022 ha steso e controfirmato il contratto che avrebbe legato Dusan Vlahovic alla Juventus per i quattro anni e mezzo successivi. E nessuno ha minacciato Aurelio De Laurentiis per fargli concedere un ingaggio fuori mercato per le abitudini del Napoli pur di uscire dall'impasse contrattuale di Victor Osimhen, ormai ex idolo della tifoseria partenopea. Tutto vero. Non c'è stata alcuna costrizione, ma la storia di due degli attaccanti più importanti del calcio europeo è sintomatica oggi di come si sia evoluti (deteriorati) i rapporti di forza nel football internazionale.