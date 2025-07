Orio al Serio | muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza voli sospesi

Orio al Serio si trova al centro di una tragica vicenda che ha sconvolto l'intera comunità: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in partenza, con voli sospesi e incertezza sulle sue identità. Mentre le autorità indagano sulle cause di questo dramma improvviso, il silenzio e il dolore avvolgono lo scalo. A darne…

Bergamo, 8 luglio 2025 – Tragedia all’aeroporto di Orio al Serio: un uomo – ancora non sia nulla della sua identità e nemmeno del suo ruolo, se fosse un passeggero o un lavoratore allo scalo – è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l'accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. I voli nell’aeroporto sono stati sospesi. A darne notizia con una nota è la società di gestione dello scalo, la Sacbo. Il provvedimento, si legge in una nota, si è reso necessario “a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orio al Serio: muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza, voli sospesi

