Adeyemi Juventus possibile ritorno di fiamma per l’attaccante del Borussia Dortmund! Prezzo e condizioni gli aggiornamenti

Karim Adeyemi, giovane stella del Borussia Dortmund, potrebbe presto tornare nel mirino della Juventus. Dopo i primi contatti dello scorso anno, il club bianconero valuta ora con attenzione le condizioni e il prezzo per riportarlo in Italia. Un possibile ritorno di fiamma che potrebbe ridisegnare gli equilibri della prossima stagione. Ma quali sono le ultime novitĂ ? Scopriamolo insieme, mentre si delineano i dettagli di un affare che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

sul futuro del tedesco. Karim Adeyemi  è tornato a essere uno degli obiettivi principali della Juve, come riportato da Giovanni Albanese. Dopo i contatti della scorsa estate, il club bianconero sta ora considerando seriamente la possibilità di ingaggiare l'attaccante del Borussia Dortmund, ma il prezzo da pagare per il giocatore è significativo. Il Dortmund  chiede tra i 45 e i 50 milioni di euro  per il trasferimento del giovane talento tedesco, una cifra che la Juve  sta valutando con attenzione.

