Pm | Criminalità pervasiva carcere Prato

La situazione nel carcere di Prato è allarmante: un’indagine della Procura evidenzia una realtà criminale pervasiva, alimentata da rivolte, resistenze e danneggiamenti. Le recenti rivolte del giugno e luglio scorso hanno messo in luce gravi criticità legate alla sicurezza e al controllo. Nuove perquisizioni sono in corso per contrastare questa emergenza crescente, sottolineando la necessità di interventi immediati. La questione, infatti, richiede una risposta forte e concreta, perché la libertà di movimento e i rischi per la sicurezza pubblica non possono più essere ignorati.

12.21 Inchiesta della Procura di Prato per le due rivolte scoppiate nel carcere cittadino della Dogaia, una il 4 giugno e la seconda lo scorso 5 luglio. I Pm ipotizzano, con la rivolta, anche i reati di resistenza, lesioni e danneggiamenti. Svolte nuove perquisizioni. Dalle indagini è emersa all'interno del carcere "una realtà criminale pervasiva", scrivono gli inquirenti. Telefoni e router fatti entrare senza difficoltà, "libertà di movimento" dei detenuti e "compiacenza" e "condotte collusive di "alcuni" agenti della Penitenziaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: carcere - pervasiva - prato - criminalità

Pm: Criminalità pervasiva nel carcere di Prato; La Dogaia. Per il procuratore è un carcere fuori controllo; Torture, violenze sessuali e cellulari: secondo la procura la Dogaia è fuori controllo. Indagini estese anche agli agenti.