Tutta colpa del rock | Lillo guida una band di detenuti nel film di Andrea Jublin

“Tutta colpa del rock” è un emozionante viaggio nel potere trasformatore della musica, che unisce altri e riscatto in un percorso sorprendente. La storia di Lillo, che guida una band di detenuti, ci ricorda quanto l’arte possa essere un simbolo di speranza e rinascita. Dal 28 agosto al cinema, questa pellicola promette di coinvolgere e ispirare, dimostrando che la vera forza sta nel cuore e nelle note che suoniamo.

Un omaggio al potere della musica come riscatto e identità, diretto da Andrea Jublin e prodotto da PiperFilm. Un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile. e una sola occasione per riscattarsi. "Tutta colpa del rock" arriva al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto, distribuito da PiperFilm. Diretto da Andrea Jublin e prodotto da Mattia Guerra, il film è una produzione Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix, ed è interpretato da Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio, Naska – per la prima volta sul grande schermo – Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina con Carolina Crescentini.