dramma in pista a orio muore risucchiato dal motore di un aereo

Tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio, dove un drammatico incidente ha causato la morte di un uomo rimasto coinvolto in un grave incidente sulla pista. La sospensione temporanea delle operazioni e i voli deviati testimoniano la gravità dell’accaduto, mentre le autorità investigano sulle cause di questa tragedia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su un evento che ha sconvolto l’intera comunità aeroportuale.

Un inconveniente in pista all’aeroporto di Orio al Serio. Ancora frammentarie le notizie. In una nota Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio comunica “che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10,20 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”. I voli sono deviati su altri scali: alle 11.50 risultavano già un volo deviati su Bologna, due su Verona e sei su Milano Malpensa. Risultano otto voli in partenza cancellati. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it