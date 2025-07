Carabinieri incontrano 250 ragazzi dell’Oratorio Estivo | focus su truffe bullismo e rischi della rete

I carabinieri di Ariano Irpino rafforzano il legame con i giovani, incontrando 250 ragazzi dell’oratorio estivo. Un momento importante per sensibilizzarli su truffe, bullismo e i rischi della rete, temi cruciali per la loro sicurezza e crescita. Attraverso queste iniziative di prossimità, l’Arma alimenta la cultura della legalità, promuovendo un futuro più consapevole e protetto. È fondamentale continuare su questa strada per costruire comunità più sicure e informate.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le iniziative di prossimità dell'Arma dei Carabinieri, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione. Nella mattinata di ieri, ad Ariano Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno incontrato circa 250 ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nell'ambito dell'Oratorio Estivo "Madonna di Fatima", svoltosi presso la chiesa omonima, alla presenza di circa 80 animatori e dei parroci. Nel corso dell'incontro, tenuto con un linguaggio semplice e adatto all'età dei partecipanti, sono stati affrontati temi di grande attualità e impatto sociale: la prevenzione delle truffe (con particolare riferimento a quelle che si consumano online) il bullismo, il cyberbullismo e l'uso consapevole dei social network, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi della rete e sull'importanza di un comportamento responsabile, rispettoso delle regole e degli altri.

