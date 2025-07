Belen è un genio | pubblica la foto della sua vagina e si prende il web tra critiche ed elogi

Belen Rodriguez ancora una volta conquista il centro dell’attenzione con un’immagine audace e provocatoria che ha fatto discutere il web. La showgirl e imprenditrice ha condiviso su Instagram una foto della sua nuova maschera vulvare della linea Mia Libre, suscitando reazioni contrastanti tra critiche e elogi. Ma cosa spingerà i follower a commentare così vivacemente? La sua capacità di sorprendere e catalizzare l’attenzione sembra non avere limiti…

Belen Rodriguez sa sempre come catalizzare l'attenzione del pubblico, e questa volta lo ha fatto con un gesto che ha diviso il web. Con uno scatto audace e provocatorio, la showgirl e imprenditrice ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la nuova maschera vulvare della sua linea di cosmetici Mia Libre, indossandola lei stessa. L'immagine, che ha fatto il giro dei social in poche ore, ha scatenato una valanga di commenti: c'è chi applaude la sua capacità di abbattere i tabù legati alla cura del corpo e chi, invece, la accusa di voler solo provocare. Tra stupore, ironia e curiosità, Belen ancora una volta ha dimostrato di saper trasformare ogni sua mossa in un evento virale.