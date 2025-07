Sinner infortunio al gomito | come sta ora Uno stop da oltre 6 milioni di euro

Jannik Sinner affronta un momento difficile inaspettato a Wimbledon 2025: l’infortunio al gomito, un vero stop da oltre 6 milioni di euro, mette alla prova non solo la sua performance ma anche la sua determinazione. Dopo il passaggio ai quarti grazie al ritiro di Dimitrov, l’azzurro ha espresso solidarietà e speranza nel proseguo del torneo. Ma come sta ora Sinner? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione e le sue future sfide.

Il passaggio ai quarti di finale di Wimbledon 2025 di Jannik Sinner non continua in modalità easy a causa di un infortunio al gomito. L’azzurro ha superato il turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto ad abbandonare l’incontro nonostante si trovasse in vantaggio di due set. Un epilogo amaro per il bulgaro che fino a quel momento aveva giocato un match solido. Sinner ha espresso solidarietà nei suoi confronti, spiegando in conferenza stampa: “Passare il turno così non è mai piacevole, soprattutto quando si tratta di un amico”. Come sta Sinner dopo l’infortunio al gomito. Dietro al passaggio del turno, però, c’è anche una preoccupazione crescente per le condizioni fisiche del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sinner, infortunio al gomito: come sta ora. Uno stop da oltre 6 milioni di euro

