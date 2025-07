FederlegnoArredo | export del mady in Italy stabile a 4,7 miliardi di euro

Il settore legno-arredo italiano conferma la sua forza anche nel primo trimestre 2025, con un export stabile e valori che testimoniano la solidità del made in Italy. Nonostante una lieve flessione dello 0,4%, il valore complessivo raggiunge i 47 miliardi di euro, evidenziando un mercato ancora molto competitivo a livello internazionale. Questi dati rafforzano la posizione dell’Italia come protagonista globale nel settore, aprendo nuove opportunità per imprese e investitori.

Export stabile per la della filiera legno-arredo made in Italy che ha chiuso il primo trimestre 2025 sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2024 - la riduzione è stata solo dello 0,4% - per un valore complessivo di 4,7 miliardi di euro. Con 2,5 miliardi di euro l’ area Ue27 si conferma il primo mercato per il nostro export (-0,2%), mentre le esportazioni verso i Paesi extra Ue27 crescono dell’1,7% e raggiungono quota 690 milioni di euro. Il macrosistema arredamento ha registrato -1,1% con 3,4 miliardi di export, con un rallentamento più spiccato per le cucine (-8,3%) e l’ufficio (-9,8%) mentre il macrosistema legno cresce dell’1,6% per un valore pari a 1,25 miliardi di euro, per il buon andamento (+9,7%) di prodotti e finiture d'arredo per l'edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it