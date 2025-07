Uomo ' risucchiato' stop voli scalo Orio

Tragedia all'aeroporto di Orio al Serio: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un A319 di Volotea, mentre si trovava sulla via di rullaggio. L'incidente ha causato la sospensione dei voli, che rimangono temporaneamente fermi mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica fatalità. Un episodio che scuote il settore e ci ricorda quanto la sicurezza debba essere sempre prioritaria.

12.40 Un uomo è morto all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo. Voli sospesi, scrive il gestore Sacbo, "a causa di un inconveniente sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine". Coinvolto un Airbus A319 della compagnia Volotea, diretto in Spagna. Pare avesse appena lasciatola piazzola dove vengono imbarcati i passeggeri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Uomo muore risucchiato dal motore di un aereo, sospesi i voli all'aeroporto di Bergamo: «Inconveniente sulla via di rullaggio» - Tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

