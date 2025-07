Kolo Muani Chelsea e non solo c’è una nuova minaccia all’orizzonte | quel club può strapparlo subito al PSG! Le ultimissime

Kolo Muani, protagonista indiscusso del mercato estivo, potrebbe presto cambiare maglia, attirando l’attenzione di club come Chelsea e altri ancora. La Juventus sta cercando di strapparlo al PSG, ma le ultime notizie rivelano che una nuova minaccia si profila all’orizzonte. La corsa per il talento francese è più accesa che mai: scopriamo insieme quali sono le ultime novità e le possibili conseguenze di questa battaglia di mercato.

sul centravanti francese. Il mercato Juve sta intensificando i contatti con il PSG per il riscatto di Kolo Muani, ma l’attaccante francese continua ad attirare l’attenzione di diversi club, tra cui Chelsea e Al Qadsiah. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione del giocatore è in bilico, con la Juve che cerca di trovare un accordo con il PSG per mantenere il calciatore in bianconero, ma i club interessati potrebbero complicare la trattativa. Kolo Muani è stato un acquisto importante per la Juve, e nonostante qualche discontinuità nel rendimento, il club bianconero lo considera una risorsa per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com