Graduatorie ATA 24 mesi 2025 26 | ecco le provvisorie IN AGGIORNAMENTO

Le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26 sono finalmente disponibili in versione provvisoria, un passo fondamentale per l’attribuzione di ruoli e supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. Con aggiornamenti costanti dagli Uffici scolastici provinciali, rimanete sintonizzati per tutte le novità e le eventuali revisioni. Scoprite di più su Orizzonte Scuola Notizie, il punto di riferimento per le vostre esigenze nel mondo scolastico. Non perdere questa importante occasione di aggiornamento!

Sono online le prime graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, le graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. L'elenco che segue sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni degli Uffici scolastici provinciali.

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

