Aeroporto a Bergamo entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | voli fermi

Un drammatico incidente scuote l’aeroporto di Bergamo: un uomo entra in pista e viene tragicamente risucchiato dal motore di un aereo, mentre i voli sono stati subito sospesi. L’episodio, avvenuto poco dopo le 10 del mattino, ha suscitato sconcerto e paura, lasciando il traffico aereo fermo e le autorità al lavoro per chiarire le dinamiche di questa terribile tragedia.

È successo poco dopo le 10 del mattino. La persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. Operazioni sospese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Aeroporto a Bergamo, entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo: voli fermi

