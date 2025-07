Violato l' affidamento in prova guidava di notte ubriaco | ora è in cella

Una scelta sbagliata può cambiare radicalmente il corso della vita. È ciò che è successo a un 38enne di Castiglione del Lago, che, nonostante la condanna e l’affidamento in prova, ha violato le regole guidando ubriaco di notte. Ora, invece di beneficiare di una seconda chance, si trova dietro le sbarre per circa tre anni. La sua storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le norme e le opportunità con responsabilità.

Castiglione del Lago, 8 luglio 2025 - Poteva scontare la pena in un contesto meno restrittivo, invece ora dovrà passare circa tre anni dentro una cella. I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago hanno eseguito un provvedimento emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Perugia con il quale è stata disposta la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale con l'accompagnamento in carcere per un 38enne. L'uomo, già condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di furto, ricettazione e tentata estorsione, era stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali; all'inizio del mese però è stato sorpreso dai carabinieri a circolare in orario notturno alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica, incurante delle restrizioni impostegli dal provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Perugia lo autorizzava ad allontanarsi dalla propria abitazione esclusivamente di giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violato l'affidamento in prova, guidava di notte ubriaco: ora è in cella

