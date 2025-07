In India cresce l' adesione allo sciopero generale di domani

In India, cresce l’onda di solidarietà e protesta: domani si prevede una massiccia adesione alla "Bharat bandh", lo sciopero generale che coinvolgerà oltre 250 milioni di lavoratori. Da dipendenti di banche e assicurazioni alle categorie dei trasporti, delle miniere e dell’edilizia, tutti uniti in una mobilitazione senza precedenti per rivendicare diritti e giustizia. La nazione si ferma, ma la voce dei lavoratori si fa sentire forte e chiara.

Cresce in India l'adesione alla "Bharat bandh" lo sciopero generale indetto per domani in tutto il Paese. Accanto ai sindacati dei "colletti bianchi", dipendenti di banca e delle agenzie assicurative, si asterranno dal lavoro anche le associazioni dei lavoratori delle poste, del trasporto pubblico, dei minatori e degli operai edili. Secondo le previsioni di Amarjeet Kaur dell'All India Trade Union Congress saranno oltre 250 milioni i lavoratori in sciopero. L'iniziativa sostiene le 17 richieste elencate nel libro bianco presentato al ministro del Lavoro Mansukh Mandaviya che non hanno avuto al momento alcuna risposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

