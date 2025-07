Dazi Trump rinvia la questione al primo agosto

La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi si mantiene alta, con Trump che rinvia la decisione al primo agosto. Mentre Roma alimenta un ottimismo cauto, i negoziati continuano senza comunicazioni ufficiali, affidando speranze a un dialogo diretto tra leader di rilievo. La partita commerciale è ancora in bilico, e il mondo resta in attesa di segnali concreti per consolidare un accordo tanto atteso.

La partita commerciale tra America e Europa non è ancora chiusa, scadenza posticipata dal 9 luglio al 1 agosto. A Roma nelle stanze del governo si continua a respirare un "ottimismo cauto". Nessuna missiva formale recapitata a Bruxelles e un filo diretto tra Ursula Von der Leyen e Donald Trump per strappare un'intesa ancora appesa a un equilibrio fragile. Il presidente americano ha affidato a Truth l'annuncio delle attese lettere sui dazi ai paesi ritenuti non collaborativi: Giappone, corea del sud, Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia e Kazakistan i primi sette destinatari della scure dal 25 fino al 40% a partire dal primo agosto.

