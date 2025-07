Uomo risucchiato dal motore di un aereo voli sospesi a Orio al Serio

Un tragico incidente scuote l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo durante le operazioni di volo, provocando la sospensione totale dei voli e un caos tra i viaggiatori. La notizia, confermata dall’Associazione Aeroporti Lombardi, ha portato a ritardi, deviazioni e cancellazioni. Resta aggiornato sui sviluppi di questa drammatica vicenda.

Sospese le Operazioni di Volo per la Morte di un Uomo. Il traffico aereo all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stato completamente interrotto a seguito di un drammatico incidente avvenuto in pista, in cui una persona ha perso la vita. La notizia è stata confermata dall' Associazione Aeroporti Lombardi, che ha avvertito i viaggiatori su ritardi, deviazioni e cancellazioni dei voli per tutta la mattinata. Prime Ricostruzioni: Risucchiato da un Motore. Le prime informazioni trapelate parlano di un uomo risucchiato dal motore di un aereo in fase di decollo. Le circostanze dell'incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

