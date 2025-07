Tre terrazze di città con vista spettacolare | a Milano Firenze Verona Le locande e molto di più di due grandi cantine in Valpolicella e a Valdobbiadene Poi a Paraggi il locale pieds-dans-l' eau a Capri un piccolo ristorante luminoso E a Taormina il cocktail bar con glamour

L’estate sta arrivando, e con essa la voglia di scoprire angoli di relax e sapori esclusivi tra le meravigliose città italiane. Dai panorami mozzafiato di Milano, Firenze e Verona alle atmosfere uniche delle cantine in Valpolicella e Valdobbiadene, fino ai locali glamour di Capri e Taormina, ogni luogo promette esperienze indimenticabili. Ecco i primi tre ristoranti da non perdere quest’anno, selezionati dagli chef più creativi d’Italia.

P rima o poi l'afa smetterà di affliggerci, e vivremo fresche sere d'estate anche nei ristoranti open air nelle città svuotate dalle vacanze, e dunque più godibili. A Milano, Firenze, Verona (ma in tutta Italia, per la verità), i grandi alberghi attrezzano le terrazze. Si può respirare, bere cocktail, concedersi assaggi o decidere di fermarsi a cena. 10 nuovi ristoranti da provare in Italia, consigliati dagli Chef X Ve ne segnaliamo tre appena (ri)aperte. L'alternativa è trasferirsi nel verde delle colline del Nord Est, per scoprire due importanti novità. In Valpolicella, il nuovo imponente progetto di Masi Agricola con annessa locanda; a Valdobbiadene la storica, fascinosa Locanda Sandi che "si allarga" nel segno del green.

