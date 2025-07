Cattelan verso Mediaset? La trattativa c’è ma non è chiusa

Alessandro Cattelan potrebbe presto sbarcare sulle reti Mediaset, alimentando voci di una possibile collaborazione per la prossima stagione. Tuttavia, stando alle ultime notizie, nessun accordo ufficiale è stato ancora firmato, lasciando aperta la porta a tutte le possibilità . La trattativa, infatti, è ancora in corso e il suo esito rimane tutto da definire, promettendo sorprese per i fan e gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Nessuna trattativa saltata e nessuna trattativa conclusa. La possibilitĂ che Alessandro Cattelan approdi nella prossima stagione sulle reti Mediaset non è da escludere – a quanto apprende l'Adnkronos – ma nessun accordo è stato raggiunto in tempo perchĂ© il suo arrivo potesse essere annunciato stasera nella presentazione alla stampa dei palinsesti del Biscione. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

