Amore soldi tradimenti Lei gli presta una fortuna Lui li ha dati all’altra per comprarci una villa

Da Londra a Pesaro, una storia di passioni, tradimenti e soldi che sfida ogni immaginazione. Un amore inizialmente platonico si trasforma in un vortice di emozioni e inganni, culminando in decisioni drastiche e scelte rischiose. Ma cosa succede quando il cuore e il portafoglio si intrecciano così strettamente? Scopriamo insieme come questa vicenda si dipana tra le mura di una villa e i segreti di una vita complicata.

Pesaro, 8 luglio 2025 – Era iniziata come una storia d'amore platonica. Di quelle che ti fanno battere il cuore, e il portafoglio. Londra, 2012: lei, classe 1963, direttore finanziario, donna in carriera, elegante, generosa. Lui, collega affascinante, affamato di nuove opportunitĂ e, a quanto pare, anche di sterline. Tra il 2013 e il 2016 lei gli presta (anzi, secondo lui, gli regala) 174.500 sterline. Con ricevute, bonifici e ben tre contratti di mutuo. Il terzo, firmato il 9 febbraio 2016, sostituiva i precedenti e prevedeva il rimborso in rate mensili. Una storia d'amore in formato Excel? Forse.

