Calcio | Europa League | Sturm Graz-Lazio 0-0 alla fine del primo tempo

ROMA - Terza partita del girone diLeague, la Roma di José Mourinho sfida all'Olimpico il Betis di Pellegrini per cercare la seconda vittoria consecutiva e proseguire la striscia di risultati positivi tra campionato e coppa. Con ...Come vedere Roma - Betis Siviglia in tv e in streaming Roma - Betis Siviglia, terzo turno della fase a gironi diLeague, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà ...Graz, 6 ott. – (Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, in corso di svolgimento al Liebenau Stadion di Graz ...47' Calcio di punizione Sturm Graz ... valida per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri ha tre punti in classifica dopo le prime due giornate, frutto della vittoria ...