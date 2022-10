Roma | donna di 40 anni aggredita e violentata in strada Era uscita da un locale per andare a prendere una cosa in auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Venerdì sera unadi 40è statada un uomo che si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia. Uno stupro avvenuto in, in via Valignano, nel quartiere Garbatella, zona di bar e ristoranti, frequentatissimi anche dai giovani. Ed è proprio in uno di questi locali che laaveva deciso di passare la serata in compagnia di alcune persone. Intorno alle 23.30, in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima decide di uscire dal ristorante. “Esco aunaine torno, ci metto pochi secondi”, dice a una amica e si avvia verso la macchina che aveva parcheggiato poco distante, una manciata di metri dall’ingresso del ...