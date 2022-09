TALE E QUALE SHOW RIPARTE DA CIRILLI E PAOLANTONI NEI PANNI DI BLANCO E MAHMOOD (Di venerdì 30 settembre 2022) Dieci anni fa su Rai1 prendeva il via uno dei programmi che sarebbe diventato un punto di riferimento per la tv italiana e tra i più amati dal pubblico. Ora è tutto pronto per la dodicesima edizione di “TALE e QUALE SHOW”. Il varietà prende il via venerdì 30 settembre per otto puntate condotte da Carlo Conti in prima serata su Rai1. A gennaio è confermato lo spin off “Tali e Quali” al sabato sera. Dopo il grande successo – televisivo, ma anche “social”- dell’anno scorso, il programma è pronto a tornare in onda, all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. Sarà un cast ben assortito quello che per due mesi darà il meglio di sé dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, pronto a mettersi in gioco, sempre ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Dieci anni fa su Rai1 prendeva il via uno dei programmi che sarebbe diventato un punto di riferimento per la tv italiana e tra i più amati dal pubblico. Ora è tutto pronto per la dodicesima edizione di “”. Il varietà prende il via venerdì 30 settembre per otto puntate condotte da Carlo Conti in prima serata su Rai1. A gennaio è confermato lo spin off “Tali e Quali” al sabato sera. Dopo il grande successo – televisivo, ma anche “social”- dell’anno scorso, il programma è pronto a tornare in onda, all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. Sarà un cast ben assortito quello che per due mesi darà il meglio di sé dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, pronto a mettersi in gioco, sempre ...

bubinoblog : TALE E QUALE SHOW RIPARTE DA CIRILLI E PAOLANTONI NEI PANNI DI BLANCO E MAHMOOD - RosyTaleQuale : RT @rosalinda_news: VOTAZIONE TALE E QUALE SHOW I 3 concorrenti con più like di ogni serata, guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1 punt… - mfs_biddy : RT @rosalinda_news: VOTAZIONE TALE E QUALE SHOW I 3 concorrenti con più like di ogni serata, guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1 punt… - PurpleVivix : Ogni anno aspetto con ansia l'inizio di Tale e Quale Show come i bambini che aspettano con ansia l'arrivo del Natale - rosalinda_news : VOTAZIONE TALE E QUALE SHOW I 3 concorrenti con più like di ogni serata, guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1… -