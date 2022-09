John Elkann (che con Exor paga le tasse in Olanda): “Supereremo la recessione lavorando insieme e aiutando i deboli” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Credo che la recessione sarà una delle difficoltà che potremmo affrontare. La lezione degli ultimi anni è stata che siamo capaci di lavorare insieme per aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo governi che lo fanno, persone che lo fanno. Speriamo che anche in futuro si riesca a superare questo problema e, in particolare, ad aiutare chi ha più bisogno“. Lo ha detto John Elkann, il presidente del gruppo Exor. La holding possiede, tra l’altro, il 14,3% del gruppo automobilistico a guida francese Stellantis e il gruppo editoriale Gedi che pubblica i quotidiani La Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX. Erede dell’impero Agnelli, Elkann pochi giorni fa, ha completato il delisting di Exor da piazza Affari che ha lasciato la borsa italiana dopo 10 anni ma resterà quotata ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “Credo che lasarà una delle difficoltà che potremmo affrontare. La lezione degli ultimi anni è stata che siamo capaci di lavorareper aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo governi che lo fanno, persone che lo fanno. Speriamo che anche in futuro si riesca a superare questo problema e, in particolare, ad aiutare chi ha più bisogno“. Lo ha detto, il presidente del gruppo. La holding possiede, tra l’altro, il 14,3% del gruppo automobilistico a guida francese Stellantis e il gruppo editoriale Gedi che pubblica i quotidiani La Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX. Erede dell’impero Agnelli,pochi giorni fa, ha completato il delisting dida piazza Affari che ha lasciato la borsa italiana dopo 10 anni ma resterà quotata ad ...

LaStampa : RT @ITItalianTech: John Elkann (Exor): 'Exor punta ad aumentare gli investimenti in #startup. Ad oggi abbiamo investito un miliardo in 70 s… - rominapetrini2 : CHI SI PUÒ PERMETTERE UNA BOLLETTA ENERGETICA COSÌ CARA? La quarta rivoluzione industriale Klaus Schwab John Elkan… - rominapetrini2 : CHI SI PUÒ PERMETTERE UNA BOLLETTA ENERGETICA COSÌ CARA? La quarta rivoluzione industriale Klaus Schwab John Elkan… - rominapetrini2 : CHI SI PUÒ PERMETTERE UNA BOLLETTA ENERGETICA COSÌ CARA? La quarta rivoluzione industriale Klaus Schwab John Elkan… - gabrieleforcel1 : Ho ascoltato gli interventi di John Elkann (Exor) e Patrick Collison (Stripe) a IT Week 2022. Da non credere che si… -