GF Vip, Giovanni Ciacci racconta il suo dolore: “Mi scrivevano untore”, la confessione spiazza tutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’ultima puntata del GF Vip, Giovanni Ciacci ha raccontato il suo dolore: la confessione in diretta lascia tutti senza parole. Sapevamo che la quarta puntata del GF Vip sarebbe stata imperdibile, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. A distanza di 10 giorni dall’inizio di questa sua esperienza tv, Giovanni Ciacci ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’ultima puntata del GF Vip,hato il suo: lain diretta lasciasenza parole. Sapevamo che la quarta puntata del GF Vip sarebbe stata imperdibile, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. A distanza di 10 giorni dall’inizio di questa sua esperienza tv,ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giovanni Ciacci racconta al Grande Fratello Vip il motivo per il quale ha deciso di entrare nella Casa del Gf Vip da sieroposi… - zazoomblog : GF Vip Giovanni Ciacci: «Conduttrice non voleva farmi lavorare». Chi è? - #Giovanni #Ciacci: #«Conduttrice… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Marco, Giaele e Giovanni - 4dderaII : tra i due vip scoppia la lite perché scrivere giovanni ciacci si accanisce mortificando marco bellavia era troppo l… - zazoomblog : GF Vip Giovanni Ciacci: «Conduttrice non voleva farmi lavorare». Chi è? - #Giovanni #Ciacci: #«Conduttrice -