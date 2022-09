Gf Vip 7, un’ex corteggiatrice prende le parti di Marco Bellavia e si scaglia contro Giovanni Ciacci: “Totale mancanza di empatia!” (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono in tanti da casa ad essersi schierati nelle ultime ore dalla parte di Marco Bellavia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il conduttore di Bim Bum Bam è stato a detta di molti telespettatori, completamente isolato dal resto dei Vipponi. Il motivo? Aver esternato la sua sofferenza nei confronti della malattia invisibile. Secondo i suoi compagni, infatti, Marco è lagnoso e patetico, tanto da aver ricevuto anche qualche nomination proprio per questi motivi. In più, starebbe palesemente fingendo il suo interesse per Pamela Prati. A perdere le staffe in merito alla questione, la giovane Federica Benincà, ex volto di Uomini e Donne. Attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere la sua Totale contrarietà all’atteggiamento dei coinquilini di Marco: Vorrei fare una piccola riflessione con ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono in tanti da casa ad essersi schierati nelle ultime ore dalla parte di, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il conduttore di Bim Bum Bam è stato a detta di molti telespettatori, completamente isolato dal resto dei Vipponi. Il motivo? Aver esternato la sua sofferenza nei confronti della malattia invisibile. Secondo i suoi compagni, infatti,è lagnoso e patetico, tanto da aver ricevuto anche qualche nomination proprio per questi motivi. In più, starebbe palesemente fingendo il suo interesse per Pamela Prati. A perdere le staffe in merito alla questione, la giovane Federica Benincà, ex volto di Uomini e Donne. Attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere la suacontrarietà all’atteggiamento dei coinquilini di: Vorrei fare una piccola riflessione con ...

